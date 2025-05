Na próxima segunda-feira, 19 de maio, às 21h, a RTP1 estreia O Anjo do Tesouro de Mafra, o primeiro telefilme realizado por João Brás para o canal público.

Esta estreia marca a primeira vez que um realizador madeirense assume a direção de um telefilme para a RTP.

João Brás, natural da Madeira, tem vindo a afirmar-se no panorama cinematográfico regional, nacional e internacional. Depois da estreia da sua primeira longa-metragem, MÃE, e do sucesso da curta-metragem Vale do Fogo — distinguida com o prémio de Melhor Filme de Ficção na TAP e exibida em vários festivais — o realizador foi convidado a colaborar com a RTP, num projeto desenvolvido pela Marginal Filmes, produtora liderada por José Carlos de Oliveira e Ricardo Pugschitz de Oliveira.

O Anjo do Tesouro de Mafra integra a nova fase do projeto Antologia 27, uma coleção de adaptações cinematográficas de contos da literatura portuguesa, clássica e contemporânea, que visa valorizar o património literário e cultural do país através da linguagem do cinema.

Rodado entre Oeiras e Mafra, o telefilme conta com um elenco de reconhecidos atores portugueses, incluindo Rita Rocha Silva, Graciano Dias, Ângela Pinto, Samuel Alves, Manuel Moreira, Christelle Caboz, José Leite e Ana Andrade.