Para assinalar este dia, durante a emissão especial do dia da Rádio, a 88.8 JM FM entregou o edifício que serviu durante anos de base do emissor, que se encontrava no Parque Ecológico do Funchal.

Deste modo contribuiu assim, para um parque mais limpo , sobretudo do ponto vista visual , sem antenas e sem cabos.

O edifício agora será aproveitado pelo Parque Ecológico do Funchal para apoio aos colaboradores que trabalham naquela zona.

O momento alto do Dia Mundial da Rádio foi selado entre o diretor do Parque Ecológico do Funchal, João Nunes, e o administrador da Empresa Jornalística da Madeira, João Santos.

Recorde-se que este dia mundial foi instituído pela UNESCO em 2012 e todos os anos tem uma temática, este ano o tema é “A rádio e as alterações climáticas”. Até às 19h, a 88.8 JM FM terá uma emissão especial, com vários convidados, a partir do Largo da Restauração.