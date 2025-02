O JM arrecadou um dos quatro prémios mais importantes da competição na categoria de Jornal Local. Um galardão de grande relevância, que premeia o trabalho e conceito gráfico que carateriza toda a publicação.

O JM Madeira é, assim, um dos grandes vencedores da 26.ª edição dos ‘European Newspaper Awards’.

Nesta edição, o concurso reuniu mais de 3.000 participantes oriundos de 22 países, sendo um dos maiores eventos do mundo a este nível.

Os prémios foram determinados por um júri composto por académicos, jornalistas e designers, após uma avaliação que se prolongou durante dois dias, em Dusseldorf.

O galardão atribuído ao Jornal é justificado pelos jurados como o resultado de uma apresentação cuidada e marcante. “O JM Madeira impressiona pela variedade de ideias gráficas originais que apresenta na Primeira Página. A equipa editorial esforça-se continuamente para apresentar o tema do dia de forma clara e visual. Utiliza fotos, gráficos e ilustrações para o efeito. A primeira página, muitas vezes, transforma-se num poster”, elogiam.

No que concerne ao corpo do Jornal, o júri refere que as “páginas caraterizam-se pela sua clareza e pormenor em termos de layout”, separadas de forma “clássica” e intuitiva para o leitor, com secções como “economia, opinião, cultura, nacional ou mundo”.

Um dos destaques é o desporto, com os jurados a valorizarem o facto de a última página ser a “capa da secção”, cujo design é “executado com cores e formas consistentes”, sobressaindo tanto no plano impresso como digital.

Para o júri, é notório que a apresentação do JM faz com que os leitores “reconheçam a marca da empresa de comunicação de forma imediata, independentemente da plataforma informativa que utilizam para receber a informação”, concluindo que o JM Madeira é um “jornal local claro e conciso do ponto de vista gráfico em termos de impressão em papel e online”.

Para além do JM Madeira, três outros jornais venceram as categorias principais da competição: El Periódico, Espanha – Jornal Regional; Trow, Países Baixos – Categoria Nacional; Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Alemanha – Categoria Semanário.

Refira-se que, ainda no que concerne ao JM Madeira, o júri dá ainda alguns exemplos de trabalhos publicados no ano passado para sustentar o prémio que nos é atribuído.