O Restaurante Il Massimo, no Hotel Meliá Madeira Mare, promove no dia 13 de junho um jantar vínico com harmonização de pratos e vinhos portugueses. O evento contará com vinhos da Herdade do Rocim e da empresa J. Alberto & Filhos, Lda., acompanhando um menu composto por propostas de peixe, carne e sobremesa.

Entre os destaques estão o mil-folhas de camarão, tentáculo de polvo à galega e lombo de javali estufado, cada um servido com vinhos distintos da casa alentejana. A sobremesa, intitulada “Dois amores”, será acompanhada pelo Olho Mocho Tinto.

O jantar tem o valor de 43 euros por pessoa e as reservas podem ser feitas através do contacto 291 724 140 ou pelo email jose.gomes@meliaportugal.com.