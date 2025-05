Jaime Filipe Ramos deu início ao plenário, esta manhã, com uma crítica às propostas na ordem do dia, oito do PS e uma do Chega, dizendo-se perante “política requentada”.

“Só mudaram as datas”, afirmou o deputado social-democrata na intervenção no período de antes da ordem do dia. Segundo disse as propostas revelam “agenda pessoal e não alternativa de poder”.

“Temos disponibilidade para o diálogo e não para agendas pessoais que mais parecem vinganças. Respeitem o eleitorado, quem vos deu responsabilidade”, declarou.

A intervenção deste parlamentar originou sete intervenções, uma das quais de Victor Freitas, do PS, que rebateu a crítica de Jaime Filipe Ramos. O socialista sublinhou, a título de exemplo, a importância, na perspetiva do partido socialista, de duas das propostas de resolução, uma visando a realização de auditoria externa e independente às listas de espera e aos tempos médios de resposta reportados do SESARAM e o aprofundamento do estudo da pobreza na Região Autónoma da Madeira.