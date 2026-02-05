MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Jaime dos Reis Macedo de volta aos braços da mãe

    Jaime dos Reis Macedo de volta aos braços da mãe
    O lusodescendente com a mãe Lucinda dos Reis Macedo após a libertação. DR
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
05 Fevereiro 2026
16:09

A família do lusodescendente Jaime dos Reis Macedo libertado da prisão, na Venezuela, pode agora respirar de alívio.

Entre os familiares está a mãe, Lucinda dos Reis Macedo, que não via a hora de abraçar o filho. A fotografia desse encontro chega-nos agora da Venezuela.

Recorde-se que o luso-venezuelano estava detido desde julho do ano passado, sendo um dos presos políticos com ligação à Madeira que vinha suscitando bastante preocupação.

Os pais de Jaime dos Reis Macedo são do Campanário, freguesia da Ribeira Brava.

O Governo Regional, numa nota de saudação emitada hoje, promete continuar a acompanhar a situação dos presos políticos originários da Madeira. Entre estes está o empresário Fernando Venâncio e o coronel Juan Rodriguez Ramos.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Finitude
4/02/2026 08:00

Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.

As notícias são profícuas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos
Eduardo Alves
Investigador na área da Educação

Europa
2/02/2026 07:40

A adesão de Portugal à então CEE em 1.1.1986 é considerada um marco histórico, que transformou o país nos últimos 40 anos celebrados em 2026.

A importância...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas