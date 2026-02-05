Jaime dos Reis Macedo de volta aos braços da mãe

A família do lusodescendente Jaime dos Reis Macedo libertado da prisão, na Venezuela, pode agora respirar de alívio.

Entre os familiares está a mãe, Lucinda dos Reis Macedo, que não via a hora de abraçar o filho. A fotografia desse encontro chega-nos agora da Venezuela.

Recorde-se que o luso-venezuelano estava detido desde julho do ano passado, sendo um dos presos políticos com ligação à Madeira que vinha suscitando bastante preocupação.

Os pais de Jaime dos Reis Macedo são do Campanário, freguesia da Ribeira Brava.

O Governo Regional, numa nota de saudação emitada hoje, promete continuar a acompanhar a situação dos presos políticos originários da Madeira. Entre estes está o empresário Fernando Venâncio e o coronel Juan Rodriguez Ramos.