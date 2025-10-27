IVBAM marca presença na Feira Essência do Vinho em Lisboa

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) integra a 26.ª edição da “Essência do Vinho – Lisboa”, que decorre de 1 a 3 de novembro, no Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira.

Nesta participação, o IVBAM apoia dois produtores de Vinhos com Denominação de Origem ‘Madeirense’: a Madeira Wine Company (Atlantis) e a Casa do Caramanchão (Boneca de Canudo).

A participação é concretizada através da inscrição dos dois produtores na feira e da disponibilização de um stand com duas frentes, devidamente personalizado, que dá a conhecer a diversidade e qualidade dos vinhos produzidos na Região Autónoma da Madeira.

Considerado um dos mais emblemáticos e prestigiados eventos vínicos do país, a “Essência do Vinho – Lisboa” é organizada pela EV – Essência do Vinho e reúne milhares de vinhos em prova aberta. O evento inclui ainda um extenso programa de provas comentadas conduzidas por reputados especialistas, que inclui a apresentação de vinhos raros e, em muitos casos, únicos.

Na edição de 2024, o certame contou com mais de 400 produtores e 3.000 referências de vinhos em prova livre, atraindo milhares de visitantes. O público profissional representou cerca de 2.500 participantes, incluindo jornalistas, líderes de opinião, importadores e compradores de vários países.

Consolidado como um dos principais encontros nacionais e internacionais dedicados ao setor, o evento continua a crescer e a afirmar-se como uma plataforma de excelência para a promoção dos vinhos portugueses e o reforço das suas ligações comerciais e culturais.