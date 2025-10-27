IVBAM marca presença na Feira Essência do Vinho em Lisboa

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) integra a 26.ª edição da “Essência do Vinho – Lisboa”, que decorre de 1 a 3 de novembro, no Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira.
Nesta participação, o IVBAM apoia dois produtores de Vinhos com Denominação de Origem ‘Madeirense’: a Madeira Wine Company (Atlantis) e a Casa do Caramanchão (Boneca de Canudo).
A participação é concretizada através da inscrição dos dois produtores na feira e da disponibilização de um stand com duas frentes, devidamente personalizado, que dá a conhecer a diversidade e qualidade dos vinhos produzidos na Região Autónoma da Madeira.
Considerado um dos mais emblemáticos e prestigiados eventos vínicos do país, a “Essência do Vinho – Lisboa” é organizada pela EV – Essência do Vinho e reúne milhares de vinhos em prova aberta. O evento inclui ainda um extenso programa de provas comentadas conduzidas por reputados especialistas, que inclui a apresentação de vinhos raros e, em muitos casos, únicos.
Na edição de 2024, o certame contou com mais de 400 produtores e 3.000 referências de vinhos em prova livre, atraindo milhares de visitantes. O público profissional representou cerca de 2.500 participantes, incluindo jornalistas, líderes de opinião, importadores e compradores de vários países.
Consolidado como um dos principais encontros nacionais e internacionais dedicados ao setor, o evento continua a crescer e a afirmar-se como uma plataforma de excelência para a promoção dos vinhos portugueses e o reforço das suas ligações comerciais e culturais.
DE LETRA E CAL
De quando em vez, aparece alguém que, mais do que ser bom naquilo que faz, parece pertencer a um lugar de exceção, aparentemente reservado e uma classe...
Ontem voltou a mudar-se a hora. Já lhes perdi a conta, confesso. Vale-nos que, hoje em dia, a maior parte dos relógios faz o serviço sozinha. Mas, afinal,...
Durante grande parte da minha vida, nutri uma profunda admiração pelos Estados Unidos. Quando era criança, via-os como os “bons da fita”, os heróis que...
Toca o telemóvel. É a minha avó e meia preocupada diz-me: “A hora vai mudar, já estamos no Outono. Vais ter de vir cá a casa acertar os relógios”. O que...
O Poder Local
Decorrem por estes dias diversas cerimónias de posse de autarcas que marcam o início de um novo ciclo no Poder Local.
São presidentes de Assembleia,...
Cuidar da saúde mental não é luxo: é infraestrutural. Numa sociedade que mede valor em produtividade e presença online, o autocuidado funciona como travão...
“Mais vale um cão vivo do que um leão morto” - Eclesiastes 9:1-12.
Salomão com esta frase bíblica, escreve sobre o destino comum a todas as pessoas, ou...
Esta semana ficou marcada pela presença do Dr. José Pedro Aguiar-Branco na Região Autónoma da Madeira. A visita do Presidente da Assembleia da República...
Pai, lembras-te de mim?Eu sou aquela voz pequeninaque te chamava no meio da noitequando os monstros se escondiam no escuroe tu chegavas... sempre.
Lembras-te...
Estabilizados os ânimos, falemos então sobre as “autárquicas” na Madeira.
Vitória inequívoca do PSD/Madeira, Partido da Autonomia, dada a esmagadora quantidade...
Com a rápida adoção das criptomoedas em Portugal, cada vez mais investidores estão recorrendo a modelos de mineração em nuvem devido às suas baixas barreiras de entrada e altos retornos....
O Governo das Bahamas emitiu hoje uma ordem formal de retirada dos residentes de Inagua, Acklins, ilha Crooked, Mayaguana e ilha Ragged, municípios situados...
O FC Porto venceu esta noite, o Moreirense, por 1-2, , de reviravolta, e segue invicto na liderança da I Liga.
No jogo que encerrou a 9.ª jornada do campeonato,...
Um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter foi sentido hoje na zona oeste da Turquia, segundo o `site´ do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (sigla...
Caso o Governo não apresente uma proposta concreta, que verse sobre tabela remuneratória, suplementos remuneratórios, portaria de avaliação, com efeitos...
O último membro encontrado, após 27 anos em fuga, do “gangue de Roubaix”, no norte de França, foi condenado hoje a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio...
O rei Carlos III inaugurou hoje o primeiro memorial britânico dedicado a soldados lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros (LGBT), 25 anos depois do...
O projeto ‘Cuidadores de Apoio ao Domicílio (CAD)’ foi o grande vencedor do prémio de Boas Práticas em Saúde.
Desenvolvido pelo Serviço Social do SESARAM,...
A Mesa da Assembleia Municipal do Funchal foi eleita hoje com 33 votos a favor. Houve ainda um voto contra e os restantes nulos ou brancos. A votação foi...
A Capitania do Porto do Funchal emitiu ao final da tarde desta segunda-feira um aviso sobre vento e agitação marítima fortes que se farão sentir na orla...
Uma mulher de 50 anos sofreu hoje queimaduras em várias partes do corpo, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido num restaurante localizado na...