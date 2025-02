Decorreu esta manhã, o Encontro Regional de Jovens Embaixadores do Parlamento Europeu, uma iniciativa do Europe Direct Madeira, em parceria como Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM (IDR, IP-RAM).

Este encontro reuniu os jovens embaixadores do Parlamento Europeu das Escolas Jaime Moniz, Francisco Franco, APEL e B/S de Machico, acompanhados pelos respetivos professores coordenadores do projeto.

Esta 4ª edição do Encontro das Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu (EPAS) teve início com a apresentação do Programa Madeira 2030, pela presidente do Conselho Diretivo do IDR, IP-RAM, Maria João Monte que destacou a importância deste instrumento para o desenvolvimento económico, social e territorial da Região Autónoma da Madeira. Seguido da divulgação de programas europeus para a juventude, através da partilha de testemunhos destas experiências.

Os alunos tiveram ainda, oportunidade de partilhar projetos e atividades que desenvolvem junto da sua comunidade escolar no âmbito do projeto EPAS. O Encontro terminou com uma visita ao Museu de História Natural do Funchal, cuja requalificação e reabilitação foi comparticipada por fundos comunitários, ao abrigo do anterior Programa Operacional Madeira 14-20.

Num balanço ao evento, a coordenadora do Europe Direct Madeira, Patrícia Serrão, considerou que “a iniciativa cumpriu o seu propósito, um espaço de diálogo, aprendizagem e cooperação entre as Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu. Onde a partilha de ideias e reflexões, ajudam a inspirar os jovens a participar nodebate europeu e a moldar o futuro que desejam.”