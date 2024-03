“Isto é uma concentração sem fins partidários”, diz membro da organização

Sob o mote “Eu apoio o teleférico do Curral das Freiras”, manifestação favorável à construção do teleférico, estão reunidas a esta hora da manhã, na vila do Curral das Freiras, largas dezenas de pessoas, notando-se a presença de alguns dirigentes social-democratas.

Orlando Jesus, empresário e um dos membros responsáveis pela organização desta concentração, quis clarificar, e fê-lo reiteradas vezes, que esta “é uma concentração sem fins partidários”, e em nome do desenvolvimento do Curral esquecido por 30 anos.

“Foram os empresários aqui do Curral das Freiras, tal como eu, principalmente os da restauração, que acharam de marcar esta concentração aqui na placa central para passar a informação: ‘esqueçam lá as lutas partidárias, esqueçam essas guerrilhas’. O Curral das Freiras precisa de investimento para sobreviver os próximos anos”, considerou Orlando Jesus, adiantando que o investimento garantirá a sustentabilidade do Curral.