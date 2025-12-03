Albuquerque inaugura “Casa da Esperança” e anuncia apoio incondicional aos projetos sociais

Miguel Albuquerque inaugurou o novo Centro de Dia e de Noite “Garouta do Calhau”, um investimento de 2,62 milhões de euros financiado pelo PRR, destacando o sucesso da instituição e anunciando um novo projeto com maior escala.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugurou esta tarde o Centro de Dia e de Noite “Garouta do Calhau”, na antiga Quinta Esperança, no Paiol. A nova valência representa um investimento de 2,62 milhões de euros, dos quais 2,33 milhões financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito da expansão da rede de respostas para idosos. A infraestrutura disponibiliza 50 vagas: 30 no Centro de Dia e 20 no Centro de Noite, destinadas a utilizadores distintos.

Na cerimónia, Albuquerque elogiou o trabalho desenvolvido pela instituição, recordando as resistências iniciais ao projeto. “A Garouta do Calhau afirmou-se como uma referência no apoio social, contribuindo para o reforço do Estado Social na Madeira”, afirmou.

O governante adiantou ainda que o próximo passo será a criação de uma nova resposta na Quinta Olinda, sublinhando a necessidade de “ganhar escala” para otimizar recursos sem perder a componente humana dos serviços. “Uma instituição consolidada deve apostar em projetos de maior dimensão para aumentar a capacidade de resposta”, referiu.

Albuquerque terminou felicitando a equipa e destacando a qualidade da obra agora inaugurada.