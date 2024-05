O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) tem vindo a celebrar protocolos e a dinamizar um Programa de Internacionalização Científica no Ensino Superior.

A cooperação com a Escola Paulista de Direito de Ensino Superior (EPD), situada no Brasil tem promovido a interação de docentes numa parceria transatlântica.

No mês de abril decorreu a “Aula Magna” sobre “Compliance no Turismo na era da hiperconectividade global: Nomadismo, Metaverso e Turismo Digital” proferida pelo Docente Diogo Goes.

Os discentes têm agora a oportunidade de obter conhecimentos sobre “Criptoativos, Economia Disruptiva, Blockchain e a sua utilização no ramo do direito” pela Docente Luana Romero.

Sancha de Campanella, Vice-Diretora Geral do ISAL, destaca “a importância desta parceria, no âmbito da política de internacionalização do ISAL e na consecução dos objetivos estabelecidos no Plano Estratégico de Investigação desta Instituição de Ensino Superior”.