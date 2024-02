Debater os avanços científicos e as terapias mais recentes, simplificar conceitos, alertar para a necessidade do diagnóstico precoce e da prevenção, colocando os doentes no centro da discussão, são os principais objetivos de um ciclo de sessões presenciais sobre literacia de cancro, intituladas “Tratar o cancro por tu”, iniciativa do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (Ipatimup).

Depois de Porto e Aveiro, a terceira sessão, sobre cancro do cólon, realiza-se no Funchal, a 22 de fevereiro, pelas 18h30, no Auditório do Colégio dos Jesuítas, e tem já presença confirmada dos especialistas Manuel Sobrinho Simões, Fátima Carneiro, José Carlos Machado e Jorge Fernandes, com moderação dos jornalistas da Antena 1 Tiago Alves e Miguel Soares.

Seguem-se sessões sobre tumores endócrinos, na Covilhã, cancro do pulmão, em Braga, e tumores pediátricos, em Faro. As sessões serão sempre às quintas-feiras, às 18h30, e cada uma das seis sessões dará origem a um podcast na Antena1, que estará disponível na RTP PLAY, bem como nas várias plataformas de streaming.

“O nosso objetivo é informar e esclarecer algumas ideias erradas sobre o cancro”, explica José Carlos Machado, membro da direção do Ipatimup. “Ter cancro não significa morrer. Apesar de se prever que o número de casos de cancro aumente cerca de 50% até 2040, a taxa de mortes por cancro vai baixar cerca de 2% por ano, mostrando que os progressos científicos e médicos na prevenção e no tratamento têm dado resultados. Estas sessões são para todos, porque todos podemos ter cancro. Uma das coisas mais importantes que sabemos é que um doente com cancro bem informado é um doente com mais probabilidades de se curar. A informação é uma arma poderosa na luta contra o cancro.”