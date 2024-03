Intervenção vem colmatar falta de água em Santana

A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, visitou hoje a Estação Elevatória do Ribeiro Frio.

Segundo a Secretaria Regional, a intervenção que permitiu a melhoria da qualidade do serviço de abastecimento de água potável dos sítios do Ribeiro Frio e Achada do Cedro Gordo, num total de 106 clientes. Tratou-se de um investimento na ordem dos 600 mil euros, cofinanciado ao abrigo do POSEUR (85%).

Na ocasião esteve igualmente presente o presidente da Junta de Freguesia de São Roque do Faial, Gonçalo Jardim, que atestou a importância deste investimento para a freguesia especialmente na época de verão.

“A zona do Ribeiro Frio não tinha muita água potável nas captações e o Governo Regional através da ARM fez um trabalho excecional para aumentar a captação da água para pô-la junto da população. São muitas famílias que beneficiam deste melhoramento” disse este responsável adiantando que desde que a ARM tomou conta das águas e dos resíduos sólidos “nunca mais faltou água ou muito esporadicamente isso acontece essencialmente no verão ou quando havia as festas de verão. Com a ARM isso agora é raro acontecer”, disse o autarca.

Isso mesmo defendeu também José Lourenço, engenheiro da ARM responsável pelo serviço de águas de Santana e Machico. Segundo disse, ao longo dos anos há uma preocupação em melhorar o serviço com investimento e melhoria da qualidade do serviço ao nível de ruturas e redução de perdas.

“O cenário que temos hoje em dia é diferente. A falta de água que existia com alguma frequência nos períodos de maior calor, como o verão, atualmente já não se verifica. É e raro haver problemas no nosso sistema” disse o responsável.

Esta intervenção com algum grau de complexidade, segundo referiu o adjunto de obra Duarte Oliveira, afetou vários recursos num processo que começou em 2018.

A obra hoje visitada integra a empreitada denominada “Remodelação e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento e de Drenagem da Zona Leste – Fase 1 – Santana”, cujo valor de investimento total rondou os 6 milhões de euros.