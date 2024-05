A Câmara Municipal do Funchal (CMF), comunica, que devido a uma intervenção nas redes de águas, será interrompida a circulação automóvel na Rua dos Ferreiros, no Funchal.

“Na sequência da empreitada municipal de “Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase”, será necessário interromper a circulação rodoviária na Rua dos Ferreiros, com início na segunda-feira, dia 06.05.2024 e com previsão de reabertura na sexta-feira, dia 21.06.2024, de acordo com o seguinte faseamento:

FASE 1

Interrupção à circulação rodoviária no segmento entre a Rua dos Netos e a Rua do Marquês do Funchal.

Durante esta fase, a Rua Francisco Franco Escultor funcionará nos dois sentidos, sendo que o acesso será feito pela Rua 5 de Outubro e a saída pelo mesmo arruamento ou pela Rua dos Ferreiros, em conformidade com o desenvolvimento da obra.

Como alternativa, os condutores podem circular pela Rua dos Netos, Rua do Castanheiro ou Rua 5 de Outubro em direção à Praça do Município.

FASE 2

Interrupção à circulação rodoviária no segmento entre o Largo Severiano Ferraz e a Rua dos Netos.

Como alternativa, os condutores podem circular pela Rua 5 Outubro em direção à Rua dos Netos.

Durante as obras é expressamente proibido o estacionamento de veículos na área de intervenção e envolvência imediata.

A Câmara do Funchal agradece desde já a compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados, sendo que se solicita a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente”, denota a autarquia em comunicado.