O JM lança hoje um novo inquérito online, no qual incita os seus leitores a dar a sua opinião sobre as expetativas em redor da prestação de Vítor Matos como técnico do Marítimo.

“O que se pode esperar da prestação de Vítor Matos no comando técnico do Marítimo?” é a questão a qual poderá responder arrastando o cursor sobre o site, onde encontrará, no lado direito, a possibilidade de escolher uma das seguintes opções: “Vai subir de divisão”; “Vai fazer um campeonato tranquilo”; “Vai descer de divisão”; “Vai sair antes do fim da época”.