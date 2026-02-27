Vento no Aeroporto gera protestos de passageiros

Acumulam-se as críticas de passageiros atingidos pelos constrangimentos gerados pelo vento no Aeroporto da Madeira.
Conforme tem sido público, houve dezenas de voos cancelados ou divergidos nas últimas horas, o que tem motivado comentários críticos da parte de vários passageiros.
Sabe o JM que estão a ser remarcados voos para vários dias depois da data prevista, o que tem causado transtornos diversos.
Um dos passageiros que não contém a sua revolta é o deputado socialista madeirense Carlos Pereira. O parlamentar em Lisboa voltou às redes sociais para criticar a falta de resposta do Governo de Montenegro na concretização de uma alternativa a partir do aeroporto do Porto Santo.
A ideia de Carlos Pereira, já repetida várias vezes ao longo dos últimos anos, passa por melhorar as condições do aeroporto do Porto Santo para que em situações como a de hoje, os aviões possam aterrar no Porto Santo e os passageiros possam fazer a ligação para a Madeira através do Lobo Marinho.
“Ponham o Porto Santo a Funcionar!!! É preciso fazer um desenho???”, escreve Carlos Pereira numa rede social.
Sporting venceu o Estoril Praia, por 3-0, em jogo da 24.ª jornada da I Liga.
Pelos leões marcaram Luis Suarez, em duas ocasiões, aos 6 e 16’ e Daniel Bragança,...
A companhias aéreas Turkish Airlines, turca, e duas iranianas cancelaram os seus voos na noite de hoje para Teerão a partir de Istambul, num contexto de...
Marco António Amaro é o novo advogado nomeado pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados (OA) para defender o antigo primeiro-ministro José...
O FC Porto garantiu o triunfo diante do Arouca, por 3-1, em jogo da 24.ª jornada da I Liga
Pelos dragões marcaram Oskar Pietuszewski (1’), William Gomes...
A cerimónia de posse perante o parlamento do novo Presidente da República, António José Seguro, está marcada para as 10:00 de 09 de março, e a sua chegada...
O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, informa que abriu oficialmente o período de pré-inscrições para o próximo ano letivo....
A patinadora madeirense Jéssica Rodrigues apurou-se hoje para a final de mass start dos campeonatos mundiais júnior de patinagem de velocidade no gelo,...
A Calheta prepara-se para colocar a Madeira no mapa internacional do teqball. A segunda edição da Challenger Teqball League, hoje apresentada, realiza-se...
O Presidente norte-americano afirmou hoje que está a considerar uma “tomada de controlo pacífica” de Cuba, sem especificar detalhes, num momento em que...
O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, agradeceu, em nome do Governo Regional, a disponibilidade, o trabalho e o empenho...