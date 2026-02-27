Vento no Aeroporto gera protestos de passageiros

Acumulam-se as críticas de passageiros atingidos pelos constrangimentos gerados pelo vento no Aeroporto da Madeira.

Conforme tem sido público, houve dezenas de voos cancelados ou divergidos nas últimas horas, o que tem motivado comentários críticos da parte de vários passageiros.

Sabe o JM que estão a ser remarcados voos para vários dias depois da data prevista, o que tem causado transtornos diversos.

Um dos passageiros que não contém a sua revolta é o deputado socialista madeirense Carlos Pereira. O parlamentar em Lisboa voltou às redes sociais para criticar a falta de resposta do Governo de Montenegro na concretização de uma alternativa a partir do aeroporto do Porto Santo.

A ideia de Carlos Pereira, já repetida várias vezes ao longo dos últimos anos, passa por melhorar as condições do aeroporto do Porto Santo para que em situações como a de hoje, os aviões possam aterrar no Porto Santo e os passageiros possam fazer a ligação para a Madeira através do Lobo Marinho.

“Ponham o Porto Santo a Funcionar!!! É preciso fazer um desenho???”, escreve Carlos Pereira numa rede social.