MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Comandante do SANAS destaca crescimento da equipa no balanço de três anos

    Comandante do SANAS destaca crescimento da equipa no balanço de três anos
    Ângelo Abreu fez um balanço de três anos de muito crescimento do SANAS Madeira.
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
27 Fevereiro 2026
18:46
Com eleições marcadas para dia 2, Ângelo Abreu faz um balanço de três anos e meio à frente do SANAS Madeira, destacando o reforço da equipa, a modernização e a mudança de mentalidades.

Ângelo Abreu, comandante do SANAS Madeira, assinala hoje três anos e meio à frente do dispositivo de socorro no mar com um balanço marcado pelo crescimento da equipa e pela modernização da instituição. As declarações foram publicadas na página oficial do SANAS Madeira, numa altura em que se aproximam as eleições para a Direção, agendadas para o próximo dia 2.

“2026 marca os 10 anos de ligação àquele que, inicialmente, era o meu maior desafio e que é, hoje, a minha maior responsabilidade”, começa por referir. Recordando o início do seu percurso, lembra que, há uma década, “desaparecia de casa aos fins de semana” para frequentar o Curso Básico de Tripulante Salva-Vidas 2016, movido pela vontade de unir a sua vida ao socorro no mar.

Hoje, em pleno Curso Básico de Tripulante Salva-Vidas 2026, considera que a instituição se manteve fiel às suas raízes, mas soube evoluir. “Atualizámos procedimentos, técnicas e, mais importante do que tudo, mentalidades”, sublinha.

Ao fazer o balanço do mandato, destaca o espírito coletivo como principal marca do trabalho desenvolvido. “Não tenho dúvidas, absolutamente nenhumas, de que o foco deve estar na palavra equipa”, afirma. Para o comandante, o crescimento do núcleo operacional -“de três para seis ou sete elementos” - representa “a maior vitória”. “Construiu-se, criou-se, evoluiu-se”, resume.

A nível pessoal, admite que a função trouxe mudanças profundas. “Aprendi a não sair disparado para uma embarcação em caso de emergência e a permanecer na retaguarda. Troquei o equipamento de proteção individual por ferramentas de gestão: uma secretária, uma sala, telefone, computador, softwares”, descreve.

Ângelo Abreu defende que “o lugar do comandante não é na frente, é atrás, a apoiar aqueles que, diariamente, deixam muitas vezes a vida pessoal e familiar em nome dos compromissos operacionais”.

O responsável acredita que o caminho feito reforçou a estrutura do SANAS Madeira e deixa uma mensagem para o futuro: “Cresci, crescemos. E que, a partir do dia 2, o SANAS continue a crescer, honrando o seu lema: ‘No Mar, pela Vida!’”.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a opção de abandonar a intervenção no Caminho das Ginjas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas