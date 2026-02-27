Comandante do SANAS destaca crescimento da equipa no balanço de três anos

Ângelo Abreu, comandante do SANAS Madeira, assinala hoje três anos e meio à frente do dispositivo de socorro no mar com um balanço marcado pelo crescimento da equipa e pela modernização da instituição. As declarações foram publicadas na página oficial do SANAS Madeira, numa altura em que se aproximam as eleições para a Direção, agendadas para o próximo dia 2.
“2026 marca os 10 anos de ligação àquele que, inicialmente, era o meu maior desafio e que é, hoje, a minha maior responsabilidade”, começa por referir. Recordando o início do seu percurso, lembra que, há uma década, “desaparecia de casa aos fins de semana” para frequentar o Curso Básico de Tripulante Salva-Vidas 2016, movido pela vontade de unir a sua vida ao socorro no mar.
Hoje, em pleno Curso Básico de Tripulante Salva-Vidas 2026, considera que a instituição se manteve fiel às suas raízes, mas soube evoluir. “Atualizámos procedimentos, técnicas e, mais importante do que tudo, mentalidades”, sublinha.
Ao fazer o balanço do mandato, destaca o espírito coletivo como principal marca do trabalho desenvolvido. “Não tenho dúvidas, absolutamente nenhumas, de que o foco deve estar na palavra equipa”, afirma. Para o comandante, o crescimento do núcleo operacional -“de três para seis ou sete elementos” - representa “a maior vitória”. “Construiu-se, criou-se, evoluiu-se”, resume.
A nível pessoal, admite que a função trouxe mudanças profundas. “Aprendi a não sair disparado para uma embarcação em caso de emergência e a permanecer na retaguarda. Troquei o equipamento de proteção individual por ferramentas de gestão: uma secretária, uma sala, telefone, computador, softwares”, descreve.
Ângelo Abreu defende que “o lugar do comandante não é na frente, é atrás, a apoiar aqueles que, diariamente, deixam muitas vezes a vida pessoal e familiar em nome dos compromissos operacionais”.
O responsável acredita que o caminho feito reforçou a estrutura do SANAS Madeira e deixa uma mensagem para o futuro: “Cresci, crescemos. E que, a partir do dia 2, o SANAS continue a crescer, honrando o seu lema: ‘No Mar, pela Vida!’”.
