SESARAM esclarece aumento pontual de pressão nas Urgências e reforça rede de atendimento na Região

Para mitigar o impacto desta situação, foi ativada uma equipa de Medicina Interna, responsável pela reavaliação contínua dos doentes que permanecem no Serviço de Urgência.

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) esclareceu a situação de maior pressão registada no Serviço de Urgência (SU) do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no dia de ontem, na sequência da notícia do JM no online que dava conta do aumento do número de utentes em espera. Em resposta às questões do Jornal, a instituição adianta que, na passada quinta-feira, o SU registou “um aumento pontual da pressão assistencial”, com cerca de 50 utentes a aguardar internamento, transporte para o domicílio ou encaminhamento para respostas sociais.

O SESARAM relembra ainda que a Região Autónoma da Madeira assegura uma resposta diária e permanente às necessidades de saúde da população residente e visitante. Oito dessas unidades funcionam 24 horas por dia.