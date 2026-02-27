MADEIRA Meteorologia
SESARAM esclarece aumento pontual de pressão nas Urgências e reforça rede de atendimento na Região

27 Fevereiro 2026
Para mitigar o impacto desta situação, foi ativada uma equipa de Medicina Interna, responsável pela reavaliação contínua dos doentes que permanecem no Serviço de Urgência.

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) esclareceu a situação de maior pressão registada no Serviço de Urgência (SU) do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no dia de ontem, na sequência da notícia do JM no online que dava conta do aumento do número de utentes em espera.

Em resposta às questões do Jornal, a instituição adianta que, na passada quinta-feira, o SU registou “um aumento pontual da pressão assistencial”, com cerca de 50 utentes a aguardar internamento, transporte para o domicílio ou encaminhamento para respostas sociais.

O SESARAM relembra ainda que a Região Autónoma da Madeira assegura uma resposta diária e permanente às necessidades de saúde da população residente e visitante. Oito dessas unidades funcionam 24 horas por dia.

O hospital assegura, em média, cerca de 300 atendimentos diários, número que, segundo o SESARAM, “reflete a elevada procura e a exigência permanente” sobre esta unidade hospitalar. À data de hoje, 27 de fevereiro, encontram-se cerca de 30 utentes a aguardar internamento, em situação de alta clínica, em fase de transferência ou de encaminhamento.

Para mitigar o impacto desta situação, foi ativada uma equipa de Medicina Interna, responsável pela reavaliação contínua dos doentes que permanecem no Serviço de Urgência. De acordo com o SESARAM, esta medida tem permitido agilizar processos de alta e de internamento, garantindo o acompanhamento adequado dos utentes e reforçando os mecanismos de resposta clínica e organizacional.

Mantém-se, igualmente, uma articulação permanente com o Serviço Regional de Proteção Civil e com as demais entidades parceiras, no sentido de assegurar soluções ajustadas às necessidades identificadas.

O SESARAM relembra ainda que a Região Autónoma da Madeira assegura uma resposta diária e permanente às necessidades de saúde da população residente e visitante, através dos nove Serviços de Atendimento Urgente existentes nos centros de saúde distribuídos pelos vários concelhos. Oito dessas unidades funcionam 24 horas por dia, designadamente nos centros de saúde da Calheta, Machico, São Vicente, Porto Santo, Bom Jesus, Porto Moniz, Santana, Ribeira Brava e Câmara de Lobos, libertando desta forma o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para situações verdadeiramente urgentes e emergentes.

A instituição garante que permanece empenhada em assegurar que todas as medidas adotadas têm como prioridade a segurança, o acompanhamento e o bem-estar dos utentes.

