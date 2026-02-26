Doentes nos corredores e ambulâncias retidas agravam pressão nas Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça

Mais de 60 doentes aguardam vaga nos corredores das Urgências, numa situação recorrente que mantém ambulâncias retidas e aumenta a pressão sobre as equipas de saúde.

As urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça registam, esta quinta-feira, mais um dia de elevada afluência, agravado com mais ou menos 60 doentes a aguardar vaga nos corredores do Serviço de Urgência (SU). A informação foi avançada ao JM por fonte conhecedora da situação hospitalar, que adiantou que a pressão é enorme.

A permanência prolongada de doentes nos corredores tem provocado forte pressão sobre as equipas clínicas e agravado um problema que se tem tornado frequente nos últimos meses. Segundo a mesma fonte, há utentes internados há dois e três dias à espera de cama ou de transferência para as respetivas especialidades ou para lares.

A escassez de macas disponíveis está também a condicionar o normal funcionamento do serviço, mantendo várias ambulâncias retidas à porta da urgência, algumas com pedidos de socorro pendentes. A falta de capacidade de escoamento dos doentes internados contribui para a pressão do SU e para constrangimentos na resposta a novos casos.

Recorde-se que mais de 70 enfermeiros do Serviço de Urgência se encontram em escusa de responsabilidade, apontando precisamente a permanência de doentes nos corredores como uma das principais razões para a tomada de posição.