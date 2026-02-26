CGD espera manter lucros superiores a 1.000ME

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse hoje, em conferência de imprensa, que os elevados resultados registados pelo banco em 2025 serão difíceis de repetir, mas que espera manter lucros superiores a 1.000 milhões de euros.

“Estes resultados serão difíceis de sustentar por causa da concorrência. (...) Este nível de resultados não é algo que pensamos que se vá manter”, disse Paulo Macedo, durante a apresentação em Lisboa dos lucros históricos de 1.900 milhões de euros relativos a 2025.

Ainda assim, o gestor (e ex-ministro da Saúde do Governo PSD/CDS-PP) considerou que espera que a CGD mantenha “resultados substanciais” nos próximos anos.

Na resposta aos jornalistas, Macedo disse mesmo que perante o capital investido na CGD (de 11.000 milhões de euros) para o banco ter rentabilidade dos capitais “tem de ter, em princípio, sempre lucro superior a 1.000 milhões de euros”.

Se não der esse lucro, o resultado não paga o custo de capital, explicou.

Quanto a comissões, Macedo disse que a CGD não irá, este ano, alterar preçários nem mexer em isenções. Contudo, acrescentou, que algum dia o banco terá de rever as comissões cobradas (incluindo as isenções).

“Não vamos mexer no precário. A intençao é, pelo quarto ano, não o fazer. Temos de ver até quando isto é compatível...”, afirmou.

Quanto à mudança da sede da CGD, disse que deverá acontecer em meados de 2026 a mudança para as novas instalações para a zona do Parque das Nações em Lisboa.