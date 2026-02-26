Exército: 124 militares da Zona Militar da Madeira vão integrar uma força da União Europeia

Uma Companhia de Atiradores do Batalhão de Infantaria, com um efetivo de 120 militares, à qual se juntam quatro militares afetos ao Comando e Estado-Maior do EUBG, vão integrar uma força da União Europeia.
De acordo com um comunicado da Zona Militar da Madeira (ZMM), emitido hoje, o aprontamento teve início este mês, no Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3) e a força militar europeia, designada European Union Battlegroup (EUBG) 26-2/27-1, terá comando espanhol.
Conforme explica a fonte, “este envolvimento insere-se no âmbito dos compromissos assumidos por Portugal com os Mecanismos de Resposta Rápida da União Europeia (UE), a fim de fazer face, de forma célere, a uma situação de crise em qualquer área de interesse da União Europeia, inicialmente, num raio de 6000 km de distância a Bruxelas, perante ameaças estatais ou não estatais, no âmbito de uma decisão de ativação do EUBG, de acordo com a Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) da UE”.
Sobre o conceito de EUBG, este abarca um conjunto integrado e multinacional de capacidades baseado numa Unidade de Escalão Batalhão reforçada com meios de Apoio de Combate, de Apoio de Serviços e os chamados enablers (disponibilidade de capacidades aéreas, marítimas, logísticas e outras que permitam e facilitem a projeção de forças).
Desde meados de 2025, militares do RG3 têm estado envolvidos em intercâmbios com militares espanhóis, pertencentes à Brigada Canárias XVI (Unidade que vai integrar os militares da Madeira) – assim como têm participado em reuniões e seminários com militares do European Corps (EUROCORPS) – que vão constituir o Comando e Estado-Maior do EUBG – em Bruxelas, Grán Canária e Segóvia, estando ainda previstas reuniões neste semestre em Estrasburgo, tendo em vista o planeamento e preparação do EUBG 26-2/27-1.
A Companhia de Atiradores do RG3 vai integrar um Batalhão de Infantaria Espanhol, da Brigada Canárias XVI, tendo sido, neste âmbito, que se realizaram no 2.º semestre de 2025 vários exercícios, na Madeira com militares espanhóis (setembro e novembro) e em Grán Canária e Chinchilla/Albacete com militares da Madeira (ambos em outubro).
Este aprontamento, dividido em várias fases (administrativo-logístico e treino orientado para a missão), termina com um grande exercício, no Campo Militar de São Gregório, perto de Saragoça, durante o mês de junho de 2026, que culminará com a certificação do EUBG.
De acordo com a ZMM, após este período, os militares “passam a estar com elevado grau de prontidão para responder rapidamente a qualquer ameaça enquadrada pela PCSD da UE, que exija empenhamento do EUBG – Low Readiness no 2.º semestre de 2026 e High Readiness no 1.º semestre de 2027”.
As missões que os militares da Madeira poderão desempenhar, passam por missões de Imposição da Paz, de Apoio à resposta a Catástrofes Humanitárias e de Prevenção de Escalada de Conflitos, por um período limitado, numa área que seja considerada de interesse da UE.
A concluir o comunicado, a ZMM diz que “este empenhamento, vai certamente acelerar o reequipamento do Batalhão de Infantaria do RG3, estando em conformidade com projetos de modernização do Exército, que já permitiram ao RG3 receber viaturas ultraligeiras POLARIS, Drones de Estabilização e Rádios de Baixo-escalão, assim como equipamentos para o Apoio Militar a Emergência Civis – uma viatura basculante e uma retroescavadora –, consolidando a atratividade da carreira militar”.
