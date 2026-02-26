Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela mobiliza jovens atores

O Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela realiza-se de 9 a 13 de março, no Funchal, procurando levar a palco o melhor do teatro escolar da Região.
Ao longo de cinco dias, grupos de teatro de várias escolas da Região Autónoma da Madeira vão transformar o palco da Escola Secundária Jaime Moniz num espaço de partilha e vivências.
O evento contará com a apresentação de nove peças teatrais, sendo seis em competição e as restantes a cargo de grupos convidados.
Entre estes, destacam-se a Associação Palco Vazio, com ‘Metamorfose’ a partir do texto de Franz Kafka; a Associação de desenvolvimento Comunitário do Funchal- Garouta do Calhau traz-nos ‘Manual de instruções para a vida (que ninguém leu)’ e o Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode, apresenta ‘Três tristes turmas’.
Os trabalhos das escolas concorrentes são apresentados a partir de terça-feira. Faz estreia dia 10 de março, às 15h00, o grupo Voo à Fantasia, da EBS Padre Manuel Álvares, que traz a peça ‘O último comboio’ de Eva Gonçalves, Helena Dias e Grupo Voo à Fantasia. No dia 11 de março, às 10h00, O Moniz - Carlos Varela, da Escola Secundária de Jaime Moniz, apresenta a peça, ‘Olivia’ de Mariana Jones. Na quinta-feira, a Oficina de Teatro Corpus, da Escola Secundária Francisco Franco apresenta a peça ‘Lá, onde nos...’, criação coletiva ; ainda no mesmo dia, teremos O Grupo de Teatro Amarelo da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, às 12h00, com a peça ‘Maré Alta’; às 15 horas a Peça ‘Histórias da Ilha’ é apresentada pelo Grupo de Teatro O Comboio da Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva.
Na sexta-feira, o Clube de Teatro da Escola Dr. Francisco Freitas Branco, Porto Santo, encerra o concurso com a apresentação da peça ‘A Barbearia’, uma adaptação de Miguel Silva.
No Festival são atribuídos os prémios de Melhor ator, Melhor atriz, Melhor sonoplastia, Melhor encenação, Melhor texto, Melhor Realização Plástica e Prémio Carlos Varela. São ainda atribuídas menções honrosas e louvores, de acordo com os trabalhos e temáticas apresentadas.
O painel de jurados é constituído por Filipa Gomes, do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal; Catarina Faria, em representação do Teatro Municipal Baltazar Dias; Diogo Correia Pinto, Diretor do Curso Profissional de Artes do Espetáculo-Interpretação do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode; Ricardo Brito, da Associação OITO – Oficina de Ideias das Terras do Oeste; Xavier Miguel, do Teatro Bolo do Caco.
Este projeto, criado pelo professor Carlos Varela, conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e do Teatro Municipal Baltazar Dias que permite ao grupo vencedor apresentar o seu trabalho neste espaço icónico da Região, no dia dois de maio.
Em comunicado, a Escola Secundária Jaime Moniz manifesta orgulho pelo facto de acolher “todos os jovens que têm o sonho de pisar o palco”.
