Um em cada 3 jovens que recorreu à garantia pública para comprar casa foi à CGD

Um em cada três jovens que recorreu à garantia pública contraiu o seu crédito à habitação junto da CGD em 2025, disse hoje o presidente executivo, Paulo Macedo.
Até agora, ascende a 1,5 mil milhões de euros o valor do crédito à habitação concedido pelo banco com garantia pública, referente a um total de 7.500 operações contratadas.
Neste segmento, a quota da CGD é de 28,9% do total.
Segundo Paulo Macedo, a CGD atribuiu em 2025 crédito para a compra da primeira casa a 7.395 famílias jovens com garantia pública, “que de outra maneira não teriam acesso a uma casa”, por não disporem de uma quantia para dar de “entrada”.
Contudo, o número de famílias jovens que contraiu crédito na CGD, durante o ano passado, sem garantia pública, ascendeu a 10.076 o que, em sua opinião, permite concluir que “não é a garantia pública que faz aumentar o preço das casas” em Portugal.
Acrescentou que as taxas de esforço das famílias jovens “são mais altas quando há garantia pública”, mas a diferença não é muito significativa em relação aos agregados que não utilizam a garantia.
O presidente executivo da CGD disse ainda que a garantia pública “não vai resolver a assimetria na oferta de habitação”, mas que terá de ser o Governo a decidir se prolongará para lá do final de 2026.
Na garantia pública no crédito à habitação para jovens, cada banco tem uma quota que pode utilizar para atribuir empréstimos parcialmente garantidos pelo Estado, sendo a quota inicial atribuída à CGD de 258 milhões de euros.
Em janeiro, o Governo anunciou que aprovou um reforço da garantia pública em 250 milhões de euros para a CGD.
A garantia pública para o crédito à habitação a jovens até 35 anos (inclusive) aplica-se a contratos assinados até final de 2026 e permite ao Estado garantir, enquanto fiador, até 15% do valor da transação.
Na semana passada, a democracia lusa presenciou um pequeno estremecimento no parlamento aquando do elo(quente) discurso de Hugo Soares. E que discurso,...
Temos de acabar com o conceito de afirmação de masculinidade de que “homem que é homem tem de expor o seu órgão para se afirmar”.
Países evoluídos, têm...
SIGA FREITAS
Recentemente, vimos a comunicação social portuguesa tratar um episódio de racismo como se fosse apenas mais um lance polémico de um jogo de futebol, felizmente...
Nos últimos tempos, assistimos a um desconcertante passeio de políticos e de cidadãos que se dizem iluminados, independentes, conhecedores de tudo e mais...
Há quem ache que a liberdade vem com a renúncia às responsabilidades, passando-as para um poder superior que decide pelo indivíduo, libertando-o das decisões...
Voltar à base”, é uma expressão para evocar um sentimento de uma certa nostalgia e recomeço. É um parar, para recomeçar, muitas vezes um regresso a algo...
Durante muito tempo, o Arquipélago da Madeira foi visto como um lugar privilegiado para viver. Seguro, bonito e com qualidade de vida em comparação com...
Uma das marcas mais distintivas das comunidades portuguesas espalhadas pelos quatro cantos do mundo é a sua reconhecida vocação empreendedora. Ao longo...
Chamar alguém de preto não é só apontar uma característica física! Não é o mesmo que chamar anão a um tipo rasteirinho. Nem é o mesmo que chamar gordo...
É no compasso da música e no brilho das máscaras que uma ilha inteira aprende, todos os anos, a celebrar a sua própria essência. Há celebrações que passam...
A 35.ª Exposição Regional da Anona, promovida pela Casa do Povo de Santana, realiza-se sábado e domingo, mas o programa já arrancou com a realização de...
O Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela realiza-se de 9 a 13 de março, no Funchal, procurando levar a palco o melhor do teatro escolar da Região....
O presidente da Câmara Municipal de Santana recorreu às redes sociais para assinalar a retirada de um ‘outdoor’ alusivo à obra do Nó do Cortado, que, segundo...
Uma Companhia de Atiradores do Batalhão de Infantaria, com um efetivo de 120 militares, à qual se juntam quatro militares afetos ao Comando e Estado-Maior...
A primeira-dama dos Estados Unidos vai presidir uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, assim que os Estados Unidos assumirem a liderança...
O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse hoje, em conferência de imprensa, que os elevados resultados registados pelo banco em 2025...
A Caixa Geral de Depósitos (CGD) recebeu, desde 28 de janeiro, cerca de mil pedidos de moratórias no valor de quase 100 milhões de euros devido aos efeitos...
Um em cada três jovens que recorreu à garantia pública contraiu o seu crédito à habitação junto da CGD em 2025, disse hoje o presidente executivo, Paulo...
Meninos de 4 e 5 anos, do pré-escolar das Escolas da EB1/PE/C da Ponta do Sol, participaram numa ação de sensibilização sobre frutas e legumes, realizada...
Aconteceu esta tarde um atropelamento no Largo Conselheiro Aires de Ornelas, no centro da Camacha, que mobiliza, a esta hora, uma equipa de emergência...