Santana: ‘Outodoor’ retirado gera troca de argumentos entre a Câmara e o Governo

O presidente da Câmara Municipal de Santana recorreu às redes sociais para assinalar a retirada de um ‘outdoor’ alusivo à obra do Nó do Cortado, que, segundo Márcio Dinarte Fernandes, é uma promessa, com seis anos, que o Governo Regional “não cumpre”.

Reagindo a esta iniciativa do autarca, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI), em comunicado enviado ao JM, explica que o cartaz estava danificado e que “nova publicitação da obra será oportunamente recolocada em local mais adequado e próximo da execução dos trabalhos”.

Sobre a intervenção projetada para o Nó do Cortado, no concelho de Santana, adianta que “está expressamente prevista e acautelada no Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da RAM 2026 (Projeto 52162), aprovado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira”.

“A SREI tem em curso os procedimentos legalmente exigidos para o relançamento do concurso público para a realização da obra do Nó do Cortado, o qual, já havia sido lançado (processo número CP/5/2023/DRE), tendo sido revogado, exclusivamente, por questões processuais”, acrescenta.

A concluiro, o Gabinete de Pedro Rodrigues lamenta “a ausência de qualquer contacto institucional prévio”, da parte do autarca de Santana, e a opção deste “por uma estratégia de exposição pública” que, na opinião da SREI “em nada dignifica os órgãos executivos, a nossa democracia e autonomia, e revela apenas uma postura demagógica e populista”.

No vídeo, o autarca reeleito, em 2025, pelo CDS-PP, lembra outras promessas em relação às quais diz que se manterá atento, nomeadamente o Miradouro do Pico da Boneca, o Centro Experimental de Sementes e o auditório de Santana.