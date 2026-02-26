Ferido ligeiro em atropelamento na Achada

Aconteceu esta tarde um atropelamento no Largo Conselheiro Aires de Ornelas, no centro da Camacha, que mobiliza, a esta hora, uma equipa de emergência pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. A vítima, ferido ligeiro, ao que apurou o JM, é do sexo feminino.

No local, estão dois veículos da Polícia de Segurança Pública (PSP). A ocorrência aconteceu junto à Casa do Povo da Camacha. A vítima deverá ser transportada numa ambulância para o serviço de urgências, onde vai receber tratamento médico. A informação foi confirmada por uma fonte dos bombeiros.