MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Ferido ligeiro em atropelamento na Achada

    Ferido ligeiro em atropelamento na Achada
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
26 Fevereiro 2026
18:56

Aconteceu esta tarde um atropelamento no Largo Conselheiro Aires de Ornelas, no centro da Camacha, que mobiliza, a esta hora, uma equipa de emergência pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. A vítima, ferido ligeiro, ao que apurou o JM, é do sexo feminino.

No local, estão dois veículos da Polícia de Segurança Pública (PSP). A ocorrência aconteceu junto à Casa do Povo da Camacha. A vítima deverá ser transportada numa ambulância para o serviço de urgências, onde vai receber tratamento médico. A informação foi confirmada por uma fonte dos bombeiros.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a opção de abandonar a intervenção no Caminho das Ginjas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas