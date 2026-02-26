Instagram vai notificar pais se filhos pesquisarem termos ligados a suicídio ou automutilação

O Instagram vai começar a notificar os pais “na próxima semana” caso os seus filhos adolescentes “tentem repetidamente pesquisar termos relacionados a suicídio ou automutilação” na rede social, anunciou hoje a empresa controlada pela Meta.

Essa medida será ativada para pais nos EUA, Reino Unido, Austrália e Canadá que utilizam as ferramentas de controlo parental da rede social e estará disponível em outras regiões “ainda este ano”.

“Esses alertas foram criados para fornecer aos pais as informações necessárias para apoiar os seus filhos adolescentes e incluem recursos especializados para ajudá-los a lidar com essas conversas delicadas”, afirmou a empresa, em comunicado.

O Instagram enfrenta atualmente diversos processos judiciais por supostamente promover efeitos nocivos à saúde mental de menores.

As pesquisas que irão ativar o alerta incluem frases que sugerem que um adolescente deseja se automutilar e termos como “suicídio” ou “automutilação”.

Os alertas serão enviados aos pais por mail, SMS ou WhatsApp, dependendo das informações de contacto disponíveis, bem como por meio de uma notificação na aplicação.