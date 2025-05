Ontem, milhares de madeirenses e turistas reuniram-se na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses e na Avenida Sá Carneiro para assistir ao cortejo da Festa da Flor.

Considerando o impacto que este evento tem, quer na comunidade local, quer em quem nos visita, o JM lança hoje um inquérito para perceber o grau de satisfação dos seus leitores com o cortejo da Festa da Flor.

No inquérito, que tem quatro respostas possíveis, entre o excelente e o mau, os leitores do JM poderão fazer a avaliação da qualidade do evento.

