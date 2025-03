Funchal, 14 de março de 2025 – A Iniciativa Liberal Madeira esteve presente, hoje, na Universidade da Madeira, onde realizou uma ação de campanha dedicada aos jovens da região. “O evento teve como objetivo debater e apresentar um conjunto de medidas que visam o regresso e a retenção dos jovens na Madeira, criando condições mais favoráveis nas áreas da educação, emprego e fiscalidade”, refere o partido.

No final do encontro Gonçalo Maia Camelo, candidato da Iniciativa Liberal às eleições do dia 23 de março, destacou as principais iniciativas do partido para enfrentar o desafio do regresso dos jovens à região.

Uma das propostas centrais da Iniciativa Liberal centra-se na oferta formativa na Madeira, alinhando a formação académica com as necessidades do mercado de trabalho. “O partido defende uma adaptação da oferta formativa das instituições, com foco nas áreas mais procuradas pelas empresas, e promovendo programas de iniciação ao empreendedorismo desde cedo, desafiando os jovens a pensar de forma criativa e autónoma”, escreve a IL em nota de imprensa.

No campo do emprego, a IL aponta o crescimento económico, como fator decisivo para dinamizar o mercado de trabalho para os jovens, propondo o posicionamento da Madeira como destino competitivo para empresas tecnológicas, apostando na tributação reduzida, na Zona Franca da Madeira e nos apoios comunitários às regiões ultraperiféricas para atrair start-ups e grandes players internacionais, e com isso estimular o emprego qualificado.

“Para além disso, e tendo em conta a crescente tendência do trabalho remoto, a Iniciativa Liberal propõe, também, a criação de incentivos fiscais ao teletrabalho, de forma a promover o regresso e a retenção de jovens profissionais qualificados para a Madeira, enquanto exercem funções em empresas nacionais e internacionais”, prossegue.

Ainda na área do emprego, a Iniciativa Liberal propõe também um programa de rejuvenescimento da função pública e de regresso dos jovens madeirenses que se encontram deslocados fora da Região, através da previsão dos ciclos de aposentação de funcionários públicos.

Outra medida “significativa” é a proposta de aplicação do diferencial fiscal de 30% no IRS para os jovens com o objetivo de tornar a região mais competitiva em termos fiscais e atrativa.

Por fim, a Iniciativa Liberal defende Extensão e aplicação do Programa Regressar na Madeira, proporcionando benefícios fiscais, apoios ao empreendedorismo e facilitação da mobilidade laboral para os jovens que partiram em busca de melhores oportunidades.

Para Gonçalo Maia Camelo, a ação de campanha realizada na Universidade da Madeira traduziu-se “numa importante conversa sobre o futuro dos jovens na região, destacando as soluções apresentadas pela Iniciativa Liberal para reverter o fenómeno da emigração jovem”.

O candidato da Iniciativa Liberal concluiu mostrando a sua convicção de que “com a implementação um conjunto de medidas focadas no emprego, educação e incentivos fiscais, será possível criar um ambiente mais dinâmico, competitivo e atrativo para os jovens na Madeira.”