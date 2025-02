O Conselho Nacional da Iniciativa Liberal aprovou, no sábado, 9 de fevereiro, a lista de candidatos que irão representar o partido nas eleições regionais antecipadas de 23 de março. A lista será encabeçada por Gonçalo Maia Camelo, advogado e coordenador da IL Madeira, seguido por Rosie Bayntun e Sara Luísa Jardim nos três primeiros lugares.

Para Gonçalo Maia Camelo, a lista é composta por “pessoas com responsabilidade, com experiência profissional, mas também com a visão necessária para defender as soluções que a região precisa, nomeadamente em áreas tão importantes para os madeirenses, como na saúde, na habitação, ou na redução da carga fiscal.” O coordenador da IL Madeira afirma ainda que o partido é “o único a apresentar um conjunto de novas caras, distintas daquelas que conduziram a região à instabilidade e ao bloqueio em que se encontra atualmente.”

Entre os dez primeiros nomes da lista estão António Luís Teixeira de Nóbrega, formador; Jorge Humberto Ramos Santos Faria, gestor; Maria Helena Figueirôa, professora; Francisco de Santa Clara Costa, empresário; Bárbara, artista plástica; Nuno Trindade Fernandes, gestor de empresas; e Carla Chatterley, professora.

A IL Madeira entregará hoje a lista de candidatos no Tribunal da Comarca do Funchal, às 14h00.