O incêndio que deflagrou na Serra de Água e acabou por alastrar até à Lombada da Ponta do Sol continua ativo.

No entanto, junto dos bombeiros, o JM apurou que, neste momento, as chamas lavram com menos intensidade.

Já a Agência Lusa avança que, segundo António Nunes, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, na Serra de Água, na Ponta do Sol, o fogo está a evoluir favoravelmente. “Temos a esperança que se consiga terminar aquela frente durante o dia de hoje. No local estão 64 operacionais, com o apoio de 16 meios”, refere.