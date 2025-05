O Conselho Diretivo do Instituto de Mobilidade e Transportes, IP-RAM (IMT), reuniu-se hoje com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da Madeira (STRAMM), num contexto de reforço da política de proximidade e diálogo institucional. O encontro teve como objetivo debater questões essenciais aos profissionais do setor.

Durante a reunião, o presidente do Conselho Diretivo do IMT, IP-RAM, João Pedro Sousa, reafirmou o compromisso do Governo Regional em assegurar a valorização das condições laborais dos motoristas dos setores público e privado, reconhecendo assim a sua contribuição indispensável para o setor. O dirigente afirmou ainda que estes profissionais são responsáveis por garantir o funcionamento diário e a eficiência dos transportes rodoviários, desempenhando um papel fundamental na mobilidade da Região.

De acordo com uma nota de impresa da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, “por parte do IMT, IP-RAM foi transmitido ao STRAMM que está para breve a alteração da Portaria que regulamenta o sistema tarifário aplicável às carreiras regulares municipais e intermunicipais de serviço público de transporte rodoviário de passageiros na RAM, de modo a acautelar a reivindicação deste sindicato, no que toca à atribuição da gratuitidade dos transportes públicos aos motoristas e colaboradores das empresas desse setor”.

A nota refere ainda “que o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho já previa a gratuitidade aos trabalhadores das empresas em determinadas situações, mas o Governo Regional acedeu ir mais longe, sendo esta uma medida que se estima vir a contribuir para redução do número de viaturas particulares nas estradas da RAM.”

Esta reunião visou reforçar a aposta contínua no diálogo social, com vista ao progresso coletivo e o reconhecimento do valor destes profissionais.