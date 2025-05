Paulo Pereira, presidente da delegação regional da Ordem dos Economistas, considera que o caos económico inerente às taxas aduaneiras impostas pelos EUA “não pode ser evitado, apenas adiado, aumentando sempre o impacto final”.

O alerta do especialista resulta de a Madeira ter uma economia “muito exposta a eventos externos de grande dimensão”. Para Paulo Pereira, apostar numa “gama alta de clientela” pode dar “maior resiliência” às empresas instaladas na Região.

As ameaças que as tarifas estão a produzir fazem a manchete de hoje do JM, onde também está em destaque na Primeira o estado em que se encontra a Fortaleza do Pico.

A Região queria recorrer ao PRR para recuperá-la, mas o valor das obras previstas suplantou o limite permitido.

Hoje, Dia da Mãe, trazemos uma reportagem sobre os múltiplos papéis que as mulheres são sujeitas. Desgastadas com a quantidades de atividades que têm de desempenhar, a maioria preferia ter um trabalho a tempo parcial para se poderem dedicar mais à família.

“Homem assaltou supermercado com arma branca ao fim da manhã”; e “Centenas de protagonistas ajudaram a celebrar diversidade cultural” são outros destaques desta edição, que também traz o Suplemento de Domingo sobre Comes e Bebes.