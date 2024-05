A Freguesia do Imaculado Coração de Maria assinalou o Dia da Mãe na manhã deste domingo, numa belíssima cerimónia religiosa realizada na Igreja Paroquial, que se engalanou para celebrar esta data.

A missa, celebrada pelo Reverendo Padre João Carlos Gomes, pároco da freguesia, foi solenizada pelos Grupos Corais da Paróquia e da Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria, dando um brilho ainda maior à cerimónia.

Na Ação de Graças, a versão instrumental da música “Ave Maria”, de Schubert, foi tocada pela professora Maria Zita Gomes, ao som do violino, num dos momentos marcantes desta bonita cerimónia dedicada às mães.

Antes do final da missa, o presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, dirigiu umas palavras a todas as mães presentes, a quem pediu uma calorosa salva de palmas.

As mães foram convidadas a subir ao altar, onde foram agraciadas com uma flor e um postal, oferta da Junta de Freguesia, enquanto se cantava a música “Amor de Mãe”, num momento emocionante, que não deixou ninguém indiferente.

Para além de elementos do executivo, estiveram ainda presentes o presidente da Assembleia de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Marsilio Aguiar, e o presidente da Casa do Povo local, Simplício Pestana.