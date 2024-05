Bom dia!

Está por dias a conclusão dos trabalhos iniciados em dezembro de 2022 para travar o avanço das drogas sintéticas na Madeira. Passado ano e meio, o JM procurou saber resultados e obteve a garantia de que a Estratégia Regional para a Prevenção e Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências fica concluída antes do verão.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca uma ocorrência. Fogo tirou teto a 32 pessoas carenciadas. Cidadãos já apoiados pela Segurança Social foram realojados depois do incêndio que arrasou o interior do segundo andar de um edifício na Rua das Mercês. PJ investiga.

Saiba ainda que polícias, guardas prisionais e arguidos geram aparato junto ao tribunal e que Câmara de Lobos procura 145 casas. Leonel Silva explica investimento destinado a todas as freguesias do município.

CNE já recebeu quatro reclamações é outro assunto de relevo numa edição que destaca uma parceria. Juliana Paes valoriza ‘Alberto Oculista’. Atriz brasileira brilha no evento que marca os 40 anos do grupo madeirense.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!