Marítimo inaugura novo espaço de arquivo

O Club Sport Marítimo inaugura amanhã, 17 de maio, um espaço dedicado ao arquivo e conservação da história verde-rubra.

O novo espaço, localizado no Estádio do Marítimo, será batizado com o nome de Adelino Rodrigues, figura mítica do futebol madeirense e historiador do clube.

Esta sala documental irá conter registos escritos e fotográficos relacionados com o clube, desde a sua fundação em 1910 até aos dias mais recentes, como cadastros de jogadores, boletins de jogo ou clipping de notícias relativas à conquista do Campeonato de Portugal em 1926 ou à digressão africana nos anos 50, entre outros.

A inauguração, que decorre na véspera do Dia Internacional dos Museus, contará com a presença da diretora regional de Cultura, Natércia Xavier, e com o sócio número 1 do Marítimo, José Lomelino.

O evento acontece a partir do meio-dia.