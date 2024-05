Bom dia!

- Pelas 9h30, o IFCN assinala o Dia Internacional do Fascínio das Plantas, no auditório do Centro Cultural Quinta Magnólia, com a apresentação do Catálogo Digital e respetivo vídeo alusivo às Plantas Nativas da Madeira e Porto Santo.

- A sessão de encerramento da Semana das Artes 2024 tem início às 9h30, na Escola Secundária Jaime Moniz.

- Às 10h00, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe Antonio Taveras Guzmán, senador da província de Santo Domingo, no Senado da República Dominicana.

- Das 10h00 às 12h00, o Mercado Municipal de Câmara de Lobos é palco da iniciativa ‘Maio – Mês dos Mercados’.

- O presidente do Governo Regional visita, às 10h30, empresas dedicadas à área da Investigação e Desenvolvimento de Novas Tecnologias, detidas pelo Grupo Vipa, no Funchal.

- Às 11h00 e às 15h00, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o espetáculo ‘Gato Pintor’, um projeto musical direcionado ao público infantil da autoria de João Monge e Manuel Paulo.

- Está agendada para as 11h00 a apresentação da 12.ª Feira do Livro de Machico, no edifício do município.

- Às 12h00, na ACIF-CCIM, Rua dos Aranhas, a tomada de posse da Mesa dos Concessionários de Automóveis e Reparadores Autorizados.

- Pelas 12h00, na Praça do Povo, a recolha de beatas de cigarros e consequente depósito, pelo ‘The Trash Traveler’, com a participação de duas escolas.

- O mural de Bordalo II é inaugurado às 12h00, em Santana, junto à entrada do Parque Temático. A obra é alusiva à freira-da-Madeira.

- A campanha mundial de prevenção rodoviária ‘Maio Amarelo’ é apresentada, às 14h00, na Sala do Senado da Universidade da Madeira, no Campus da Penteada.

- Começa às 16h00, no Pavilhão do Artesanato da Madeira, na Praça do Povo, uma conversa sobre alguns subprodutos da Floresta Laurissilva, com a presença do presidente do IFCN, Manuel Filipe. A iniciativa é aberta ao público.

- Pelas 16h30, no salão nobre do Governo Regional, tem lugar a assinatura dos contratos para expansão, desenvolvimento e melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados da RAM.

- A exposição ‘Olhar o Mar’ é inaugurada às 17h00, no Museu da Baleia da Madeira, Caniçal.

- No último dia da Semana do Advogado, vai acontecer uma missa às 17h30, na Sé do Funchal.

- No Museu de Arte Sacra do Funchal, às 18h00, a conferência sobre ‘Arte para viver e expressar a fé’, com a oradora Cristina Inogés Sanz.

- O Centro Cívico de São Martinho recebe, a partir das 18h30, a Festa da Diversidade Cultural. Uma visita a este espaço proporcionará experimentar gastronomia, conhecer o artesanato dos países presentes nesta mostra e ainda assistir a espetáculos de artistas convidados.

- Arranca às 19h00 a Festa da Cebola, no Caniço. O destaque vai para o Projecto Remember Old Times, que se apresenta em palco às 22h00.

- A partir das 19h30, a cerimónia de abertura da Festa do Desporto Escolar, no Estádio do Marítimo.

- Pelas 21h00, no Cais 8, na cidade do Funchal, vai realizar-se o concerto da Banda Militar da Madeira e do Coro de Câmara da Madeira.