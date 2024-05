Bom dia!

A cerimónia de abertura da festa do Desporto Escolar decorre hoje, a partir das 21h30, no Estádio do Marítimo. Tal não acontecia desde 2019. O JM acompanhou ontem o derradeiro ensaio, onde foi enaltecido o regresso aos Barreiros. “Estavam sedentos para voltar cá. Alguns até beijaram a relva”, disse Sandra Godinho, responsável pela modalidade de judo.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. Margarido inspirou jogadores com carta ambiciosa. O técnico alvinegro redigiu uma carta, a 30 de junho, onde pedia ao plantel um lugar nos cinco primeiros.

Conheça ainda as imagens premiadas no Porto Santo e saiba que Ecotur conta com 213 atletas. Competição que inaugura o centro de trail no Porto Moniz decorre no próximo dia 18 e conta com boa participação.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!