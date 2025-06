A Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria participou, na passada sexta-feira, no XX Encontro Nacional das Universidades Seniores, em Castelo Branco.

A comitiva foi liderada pelo presidente da Junta, Pedro Araújo, que acompanhou os seniores, demonstrando, segundo descreve em comunicado, o orgulho que sente neste projeto de envelhecimento ativo lançado em 2022, “que continua a crescer e a afirmar-se dentro e fora da Região”.

Durante o encontro, a comitiva participou em diversos momentos simbólicos, como o desfile das bandeiras, que percorreu as ruas de Castelo Branco até à Câmara Municipal, “reforçando os laços entre as diferentes universidades seniores do País”.

Após os momentos protocolares, os seniores do Imaculado tiveram ainda oportunidade de visitar o Castelo da cidade, e desfrutar de um almoço convívio na Quinta da Dança, juntando-se a mais de um milhar de seniores de todo o país, num ambiente de grande festa.

A cultura madeirense fez-se ouvir com emoção em Castelo Branco, quando o grupo musical da USALBI - Universidade Sénior Albicastrense, anfitriã do evento, incluiu o Bailinho da Madeira no seu repertório, que animou todos os presentes após o almoço.

De regresso à Madeira na noite de ontem, após uma visita cultural pela baixa de Lisboa, o sentimento era de gratidão, com o presidente Pedro Araújo a destacar que “esta viagem foi mais uma página bonita na história da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria”.