A freguesia do Imaculado Coração de Maria acolheu e apoiou, durante esta semana, o Internacional Taekwondo Summercamp 2024, uma iniciativa do Clube de Taekwondo de Peniche, com o apoio logístico do ginásio Big Body Gym.

Trata-se de uma atividade que consiste num campo de treinos da modalidade de Taekwondo que envolveu 30 desportistas do continente, para além de elementos de França, Espanha e do Canadá, para além de praticantes locais.

Segundo nota do órgão de poder local, a iniciativa é intergeracional, com participantes com idades compreendidas entre os 11 e os 56 anos, sendo que os treinos dividem-se entre o Jardim de Santa Luzia e as instalações do Big Body Gym.

A comitiva está no Funchal desde o passado dia 23, tendo rumado na manhã deste sábado para o Porto Santo, a bordo do navio Lobo Marinho, onde vão manter-se durante três dias, na Casa da Juventude do Porto Santo.

Na Madeira, o programa incluiu, para além dos treinos, a realização de uma caminhada entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, seguido de um almoço tradicional, onde não faltou a espetada madeirense.

O presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, marcou presença num dos dias da atividade, realçando “a importância do evento para a dinâmica da freguesia e para vincar a importância que atribuímos ao desporto, à promoção da saúde e aos intercâmbios socioculturais”.

Na ocasião, a organização, representada por João Correia, presidente do Clube Taekwondo de Peniche, e por Amarildo Sousa, do Big Body Gym, fez questão de agraciar o autarca pelo apoio dado a este evento. A organização realça “as fantásticas condições que a Madeira oferece em termos de natureza e clima para os treinos, assim como o intercâmbio com os praticantes locais”, para além de relevar o importante apoio da Junta de Freguesia.