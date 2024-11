Iluminações natalícias vão dar cor ao Funchal entre 1 de dezembro e 8 de janeiro

As iluminações natalícias vão colorir as principais avenidas e artérias do centro e arredores do Funchal, na Madeira, entre 01 de dezembro e 08 de janeiro, indicou hoje a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura.

Numa informação enviada à agência Lusa, a secretaria regional salienta que as iluminações abrangem as principais avenidas e artérias de todas as freguesias do Funchal, incluindo edifícios públicos, monumentos, praças, largos, igrejas, fortalezas, palácios, ribeiras e jardins.

As luzes acendem às 18:00 e serão apagadas à 01:00 na maior parte dos dias, exceto em 23, 24 e 31 de dezembro, com as iluminações a serem desligadas às 06:00, e nos dias 25 e 30 de dezembro a desligarem às 04:00.

No Cais do Funchal será criado o “Caminho Celestial das Tempestades”, uma “instalação imersiva e inovadora, com recurso à tecnologia de realidade aumentada”, destaca a tutela.

“Os visitantes poderão ouvir, ver e interagir com a ajuda dos seus telemóveis e interações diretas. Neste caminho haverá ‘nuvens’ que mudam de cor, cortinas de luzes que imitarão a queda de chuva, ‘estrelas’ que brilham e até ‘relâmpagos’. No final do caminho estará um ‘sol’ grandioso”, é descrito na nota.

A tecnologia e a interação humana estarão também presentes noutras artérias da cidade, com sensores de movimento e possibilidade de controlar as cores, por exemplo.

Na zona central do Funchal, na rua Fernão de Ornelas e zonas contíguas, assim como no Jardim Municipal, as iluminações inspiram-se na borboleta Cleópatra-da-Madeira, “uma espécie endémica da ilha que tem como característica singular o facto de ser luminosa e fluorescente”.

“Todo o projeto foi elaborado com peças originais, seguindo os mais elevados critérios de estética e criatividade, qualidade e diversidade dos motivos, mantendo, contudo, o cariz tradicional, religioso e regional das celebrações natalícias madeirenses”, refere a Secretaria do Turismo.

Será novamente instalada uma árvore de Natal interativa na Praça do Povo, com 30 metros, que contará com “peças voadas simulando uma enorme pauta musical” no seu interior e com experiência de realidade aumentada.

Na Praça Colombo haverá uma instalação 3D, “simulando uma bola e uma árvore de natal estilizadas, que servirá de ‘photopoint’”, enquanto a Praça CR7 e a Avenida Sá Carneiro serão preenchidas com elementos natalícios associados ao tema do mar.

Segundo o executivo regional, a Avenida Sá Carneiro terá uma instalação com medusas luminosas, formando um teto ao longo de 180 metros, e na Praça CR7 “haverá duas paredes preenchidas com medusas semelhantes às da avenida”.

O Governo Regional lançou dois concursos públicos, no valor total de 3,6 milhões de euros (sem IVA), para a conceção, construção, montagem e desmontagem das iluminações de Natal e Ano Novo em 2024/2025 e 2025/2026 e de Carnaval nos próximos dois anos.

A Secretaria Regional do Turismo realça que “a tecnologia e equipamentos utilizados serão amigos do ambiente, de baixo consumo e recicláveis, como o uso exclusivo de LED (díodo transmissor de luz), respeitando os mais elevados padrões de eficiência energética e sustentabilidade ambiental”.

A tutela acrescenta que no caderno de encargos do concurso foi contemplada “uma vez mais a redução do consumo energético e da introdução de tecnologias inovadoras e sustentáveis capazes de, simultaneamente, garantirem não só o efeito surpresa, mas também a sustentabilidade no que concerne aos materiais/equipamentos utilizados”.