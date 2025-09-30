IL diz que Porto da Cruz “precisa de soluções e não de promessas adiadas”

A cabeça-de-lista da candidatura da Iniciativa Liberal à Junta de Freguesia do Porto da Cruz, Gina Sousa, afirma que a localidade “não pode continuar refém de promessas sucessivamente adiadas”, considerando que “durante anos se têm acumulado problemas sem resposta”.
“O recente exemplo do Caminho da Soca e da Jangalinha, que esteve mais de seis anos sem limpeza adequada, demonstra como a população tem sido esquecida. Graças à reivindicação dos residentes, apoiada pela Iniciativa Liberal, as obras de limpeza já se iniciaram. É a prova de que quando as pessoas se unem e exigem, os resultados aparecem”, salienta a candidatura.
2A prometida promenade até à Praia da Maiata, essencial para potenciar o turismo e valorizar a freguesia, continua por cumprir. O potencial turístico, nomeadamente no surf, e a riqueza patrimonial e cultural do engenho de cana-de-açúcar exigem visão estratégica e investimento sério. Esta freguesia merece ser tratada como prioridade e não como palco de propaganda eleitoral de quatro em quatro anos”, acrescenta.
Gina Sousa defende uma “gestão local transparente, próxima da população e focada em resultados concretos”, pedindo a “valorização do território, promoção do turismo sustentável, melhores acessos e infraestruturas adequadas às necessidades reais das pessoas”.
“O futuro do Porto da Cruz passa pela coragem de romper com o assistencialismo e construir soluções que criem oportunidades para todos, em especial para os mais jovens que querem aqui viver e trabalhar”, remata a candidata.
“Gina Sousa é Natural do Porto da Cruz, licenciada em Educação Social e com vasta experiência em apoio comunitário, a nossa candidata é conhecida pelo seu envolvimento em projetos locais de inclusão e desenvolvimento humano. Uma voz ativa da freguesia, que conhece de perto os problemas e as necessidades da população”, dá conta a Iniciativa Liberal.
