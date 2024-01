IFCN investe mais de 150 mil em fardamento para colaboradores

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que procedeu a investimento superior a 150 mil euros em fardamento para os trabalhadores.



Leia na íntegra a nota de imprensa do IFCN:

“O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, IP RAM tem cerca de 400 colaboradores. O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) tem efetuado um grande esforço de melhoramento das condições de trabalho de todos os funcionários e de todos os grupos profissionais, quer através da melhoria das condições físicas e materiais dos locais de trabalho, quer ao nível do reconhecimento e valorização das carreiras especiais existentes no Instituto. Recentemente, o IFCN efetuou um investimento que ultrapassou os 150 000 euros em fardamento específico, principalmente para essas carreiras especiais, com relevância para o Corpo de Polícia Florestal, Corpo de Vigilantes da Natureza, Sapadores Florestais e Técnicos de Espaços Verdes.

Foi a este grupo de colaboradores que esta semana o Presidente do IFCN, Manuel Filipe, acompanhado dos membros do Conselho Diretivo entregou no Jardim Botânico o novo fardamento. São cerca de 50 Técnicos de Espaços Verdes (jardineiros) colaboradores do IFCN que prestam trabalho nos vários Jardins e Quintas que o IFCN mantém, como o Jardim Botânico da Madeira, Quinta Vila Passos, Quinta da Ribeira, Quinta das Cruzes, Quinta do Imperador, Quinta do Santo da Serra e ainda os Jardim das Madalenas, Jardim de Santa Luzia, Jardim do Amparo e Jardim do Garajau.”