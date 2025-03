Durante os trabalhos de prospeção, os técnicos do IFCN identificaram um pequeno núcleo da espécie invasora Pennisetum setaceum, uma planta exótica conhecida pela sua rápida disseminação e impacto negativo na biodiversidade local. Esta planta encontrava-se associada a jardins privados, o que motivou o IFCN a solicitar, a colaboração da Junta de Freguesia local para sensibilizar a população e desincentivar o seu cultivo.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) comunicou que tem vindo a desenvolver uma intensa atividade de monitorização e controlo de espécies invasoras na Região, e recentemente alcançou um resultado muito positivo no Paul do Mar.

Após vários meses seguindo de perto esta situação, numa das últimas visitas ao local mostrou um cenário bastante encorajador. Graças à intervenção eficaz e ao empenho da Junta de Freguesia local, a planta foi eliminada dos jardins privados e substituída por outras espécies ornamentais não invasoras impedindo assim a sua propagação para outras áreas.

Este caso demonstra a importância da colaboração entre entidades e comunidade local na preservação dos ecossistemas e reforça a necessidade de um acompanhamento contínuo para garantir que as espécies invasoras não se expandam.

Para o presidente do IFCN, a Região continua comprometida com a defesa do seu património natural, apelando à população para que “evite a utilização de espécies invasoras em jardins e espaços verdes, contribuindo assim para um ambiente mais equilibrado e sustentável”.