IASAÚDE reembolsa mais de 480 mil euros em despesas de saúde

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) realizou, este mês, o pagamento de mais de 480 mil euros aos beneficiários do Serviço Regional de Saúde, no âmbito do reembolso das despesas de saúde.

Considerando que, atualmente, as “famílias da Região enfrentam um grande desafio económico e social”, o presidente do IASAÚDE, Bruno Freitas, afiança que “com este pagamento, reforçamos o nosso compromisso com os utentes”. O dirigente relembra ainda a “aposta num serviço de proximidade”, através da descentralização do serviço de reembolsos, disponível em todos concelhos da RAM, estando previsto “o lançamento de uma APP, neste primeiro semestre do ano, que irá concretizar a entrega de despesas de saúde no âmbito dos reembolsos, via on-line, sendo mais um canal de relação e proximidade com os utentes do SRS.”

O montante pago equivale a 10.918 processos de reembolso.