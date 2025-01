No âmbito da transição para o novo sistema de bilhética integrada da Região Autónoma da Madeira, que se iniciou a 1 de julho de 2024, e considerando as orientações da Autoridade Regional – Instituto de Mobilidade e Transportes, a Horários do Funchal (HF) irá retomar a aquisição/carregamento das viagens pré-compradas da rede urbana.

Assim, a atualização permitirá que os clientes continuem a utilizar os passes e bilhetes antigos da HF que tenham viagens pré-compradas da antiga bilhética. No entanto, a empresa alerta que o prazo de aquisição/carregamento é até 31 de março, sendo o prazo de utilização até 31 de maio.

Note-se, porém, que os carregamentos de viagens pré-compradas apenas estão disponíveis nos agentes Payshop (a partir de 31 de janeiro e até 31 de março).

“Alerta-se que não é possível efetuar o carregamento nos balcões de atendimento da HF nem nas máquinas automáticas da HF. A aquisição de bilhetes pré-comprados é efetuada nos agentes Payshop, mas limitado ao stock existente”, pelo que a HF apela a que os clientes conservem os seus bilhetes ou utilizem o passe antigo para carregar viagens.

A Horários do Funchal incentiva todos os clientes a gerirem a aquisição/carregamento de viagens pré-compradas, que é até 31 de março, por forma a utilizarem as suas viagens dentro do prazo estabelecido, ou seja, até 31 de maio, evitando qualquer perda de saldo.