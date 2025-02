Bom dia!

- O auditório da Casa-Museu Frederico de Freitas, no Funchal, recebe a partir das 10h00 o 3.º Encontro da Delegação Regional da Madeira da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação, subordinado ao tema ‘Para uma convergência GLAMM e formação’.

- O Projeto ART’THEMIS+ da UMAR lança os resultados do Estudo da Violência no Namoro 2025, no qual a Região Autónoma da Madeira faz parte, pelas 10h00, na UMAR Madeira, na Avenida Calouste Gulbenkian, Edifício 2000, 9º andar do auto silo.

- Pelas 10h30, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, é apresentada a Campanha de Sensibilização Contra a Violência no Namoro, #ViolênciaNãoExpressaAmor.

- Às 11h00 e às 15h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o espetáculo ‘Abaixo Walt Disney’, da Companhia Contigo Teatro e encenada por Diogo Correia Pinto.

- O presidente do Governo Regional visita, às 11h00, a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Estreito de Câmara de Lobos, que foi alvo de obras de conservação e beneficiação.

- Na sala da Assembleia Municipal do Funchal, às 14h30, ocorre o debate específico Mobilidade Urbana Sustentável, proposto pelo grupo municipal do PS.

- O representante da República recebe, às 15h00, no Palácio de São Lourenço, em audiência de despedida, o comandante da Zona Marítima da Madeira, capitão de mar e guerra Rui Manuel Rodrigues Teixeira.

- O Hotel Quinta das Vistas Palace Gardens, Funchal, é o palco para o lançamento do livro ‘Meninos de Ontem – Rosto e Memórias’, que é uma parceria entre o Grupo Serlima e o Centro Social e Paroquial de Santo António, às 15h00.

- No Porto Santo, às 16h00, realiza-se a cerimónia de homenagem aos enfermeiros que completam 25 anos de inscrição na Ordem dos Enfermeiros e entrega de medalhas.