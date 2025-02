Bom dia!

Hoje assinala-se o XXXIII Dia Mundial do Doente na data litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, este ano celebrado no contexto do Ano Jubilar, com o apelo a sermos “peregrinos de esperança”.

- O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebe, às 9h45, em audiência, o secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, embaixador Vítor Sereno.

- No auditório de São Bento Menni da Casa de Saúde Câmara Pestana – Irmãs Hospitaleiras, às 10h45, tem lugar o Jubileu do Dia Mundial do Doente, presidido pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

- Das 11h00 às 13h00, na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, estão agendadas duas palestras, seguidas de debate, subordinadas ao tema ‘Arte e Inteligência Artificial: Limites, Conflitos e Direitos’.

- Às 12h00, a Câmara Municipal do Funchal apresenta a proposta final de Regulamento dos Horários de Funcionamento de Estabelecimentos e Atividades Ruidosas, no salão nobre da autarquia.

- Pelas 12h30, o presidente do Governo Regional visita o restaurante ‘O Clássico’, na Estrada Monumental, Funchal.

- Entre as 18h00 e as 19h30, realiza-se uma vigília, na entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com o prepósito de demonstrar APOIO, HUMANIZAÇÃO e SOLIDARIEDADE a TODOS os doentes, suas famílias e cuidadores, na promoção da saúde, na prevenção e, principalmente, na ESPERANÇA, mensagem central do Ano Jubilar de 2025.