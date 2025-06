Bom dia!

- O Parlamento reúne, a partir das 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Acontece às 9h00, na sala da Assembleia Municipal, nos Paços do Concelho, a sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Funchal.

- Às 11h30, a sessão do Dia Mundial da Criança, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

- Pelas 11h30, na Estação Elevatória dos Socorridos, tem lugar a apresentação pública do contrato assinado entre a Câmara Municipal do Funchal e a empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM), destinado ao envio de efluentes do Funchal para a ETAR de Câmara de Lobos.

- O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura apresenta, às 15h30, nos jardins do Museu Quinta das Cruzes, a programação do Festival do Atlântico 2025.

- No piso 1 do Plaza Madeira, às 15h30, tem lugar a cerimónia de entrega de prémios dos passatempos regionais ‘Ler, Dizer e Contar’, ‘Triatlo Literário/Concurso Nacional de Leitura’, ‘Ilustração’, ‘Escrita Criativa’ e ‘Flashes Literários’.

- A 75.ª edição da Revista Islenha é apresentada, às 16h30, no auditório da Casa-Museu Frederico de Freitas, à Calçada de Santa Clara, no Funchal.

- Entre as 17h30 e as 23h00, há muita animação nas Festas da Sé, nas principais ruas da cidade do Funchal.

- O concerto da Banda Militar da Madeira com a Orquestra de Jazz do Funchal (Redux), na Avenida 1.º de Maio, Ponta do Sol, às 21h00, conta com as artistas convidadas Sofia Pita e Beatriz Caboz. Esta iniciativa integra as comemorações do189.º Aniversário Zona Militar da Madeira.