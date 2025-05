Há 129 sem-abrigo nas ruas do Funchal

São números, mas por detrás estão pessoas que dia e noite fazem da rua casa. Há 120 cidadãos em condição de sem-abrigo a deambular e a pernoitar ao relento no Funchal, segundo um trabalho estatístico levado a cabo por quatro instituições que trabalham com esta população. Este é o tema que faz hoje manchete no JM.

A marina do Lugar de Baixo, projeto de milhões, continua sem rumo certo e é outro destaque nesta edição. A degradação dos espaços é gritante e apesar dos perigos à espreita, há quem faça por tirar proveito do local, permitindo-se mesmo a sonhar com algo bonito para uso de toda a gente.

‘Autarcas apoiam Fernando Góis’ é outra chamada à primeira página. A escolha do candidato do PSD para São Vicente não caiu bem em algumas pessoas e há quem ‘acene’ com um novo movimento político. Também no tema autárquicas, o JM noticia que Luís Martins é a escolha do JPP para a liderança da câmara de Machico.

Outra notícia que interessa a muita gente é a de que, na Madeira, os preços dos combustíveis são os mais baixos do país.

