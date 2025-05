O Grupo Vila Baleira acaba de anunciar a abertura de uma nova unidade hoteleira no Funchal, reforçando a sua aposta no turismo madeirense, tal como o JM anunciou recentemente.

O Vila Baleira Residence é a mais recente adição ao portfólio do grupo e representa uma proposta moderna e funcional, pensada para responder às necessidades dos viajantes que procuram conforto, flexibilidade e uma localização privilegiada.

Localizado no coração da capital madeirense, o Vila Baleira Residence resulta de uma profunda remodelação e conta com 24 quartos equipados com kitchenette.

O Grupo Vila Baleira consolida, deste modo, a sua presença no arquipélago e reforça o compromisso com o desenvolvimento do turismo sustentável na Região.